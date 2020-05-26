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    Раптова смерть. 21 рік тому відбувся найдраматичніший фінал Ліги чемпіонів в історії (відео)

    • Іван Вербицький
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    1999-й. Щойно Уле-Ґуннар Сульшер забив Оліверові Кану вдруге - Раптова смерть. 21 рік тому відбувся найдраматичніший фінал Ліги чемпіонів в історії (відео)
    1999-й. Щойно Уле-Ґуннар Сульшер забив Оліверові Кану вдруге
    Фото - Pinterest

    «Менчестер Юнайтед» вирвав трофей просто з-під носа «Баварії»

    21 рік тому, 26 травня 1999-го, на «Камп Ноу» в Барселоні відбувся найдраматичніший в історії європейських футбольних кубкових турнірів фінал. «Манчестер Юнайтед» проти «Баварії» - кінцівку цього поєдинку з того часу прийнято згадувати як еталон віри в себе і боротьби до кінця.

    «Баварія», яка у півфіналі розіграшу-1998/1999 перемогла київське «Динамо», в тому матчі грала краще і заслуговувала перемогти. Маріо Баслер відкрив рахунок уже на шостій хвилині ударом зі штрафного. В другому таймі підопічні Отма Гітцфельда могли збільшувати свою перевагу мінімум двічі, але Мехмет Шолль влучив ударом на виконання у стійку, а Карстен Янкер пробив через себе у поперечину.

    Звісно, справедливо вважати, що основні події в матчі відбулися в компенсований до основних 90 хвилин час. Саме у цьому відрізку Тедді Шерінґем та Уле-Ґуннар Сульшер, які незадовго до того вийшли на заміни, забили після розіграшів кутового у ворота Олівера Кана по голу і принесли команді Алекса Ферґюсона перемогу.

    Але все ж є підстави говорити, що ключова подія в грі сталася трохи раніше. На 80-й хвилині, якщо бути зовсім точним. Саме тоді Гітцфельд вирішив замінити легендарного Лотара Маттеуса і випустити Торстена Фінка. Так, Лотарові тоді вже було 38, він грав на позиції ліберо і, можливо, трохи втомився.

    Але дуже показовою в цьому контексті є цитата іншої легенди німецького футболу Пауля Брайтнера: «Баварія» побила сама себе. Той, хто приймав рішення прибрати з поля Маттеуса, несе відповідальність за поразку. І не важливо, з чиєї ініціативи – власної чи Гітцфельда – пішов він з поля». До слова, Гітцфельд прокоментував ситуацію так: «Лотар сигналізував, що повинен піти. Мені було б теж краще, якби він міг залишитися на полі».

    А Ферґюсон привів «Ман Юнайтед» до другої перемоги в чемпіонському турнірі в такому складі: Петр Шмайхель (к) – Ґарі Невілл, Ронні Йонсен, Яп Стам, Денніс Ірвін – Раян Ґіґґз, Девід Бекем, Нікі Батт, Єспер Блумквіст (Тедді Шерінґем, 67) – Двайт Йорк, Енді Коул (Уле-Гуннар Сульшер, 81). 

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