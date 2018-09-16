«Реал» вперше у сезоні втрачає очки (відео)
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Фото взяте з ресурсу footboom.com
Підопічні Лопатегі не змогли на виїзді переграти «Атлетік»
Мадридський «Реал» втратив очки у виїзному матчі четвертого туру Ла Ліги проти «Атлетіка» з Більбао. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.
Підопічні Хулена Лопетегі втратили очки на Сан Мамесі. «Реал» пропустив першим - з передачі Вільямса вдалося відзначитися Муньяїну
Відіграліся мадрідці вже у другій половині гри. Гарет Бейл навісів з правого флангу, а залишений без нагляду Іско головою з лінії воротарського майданчика відправів м'яч у сітку.
Чемпіонат Испании, Четвертий тур
Атлетік - Реал Мадрид - 1: 1
Голі: Муньяін, 32 - Іско, 63
Атлетік-Реал. Огляд Матчу
Джерело: football24.ua