«Реал» вперше у сезоні втрачає очки (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з ресурсу footboom.com

Підопічні Лопатегі не змогли на виїзді переграти «Атлетік»

Мадридський «Реал» втратив очки у виїзному матчі четвертого туру Ла Ліги проти «Атлетіка» з Більбао. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Підопічні Хулена Лопетегі втратили очки на Сан Мамесі. «Реал» пропустив першим - з передачі Вільямса вдалося відзначитися Муньяїну

Відіграліся мадрідці вже у другій половині гри. Гарет Бейл навісів з правого флангу, а залишений без нагляду Іско головою з лінії воротарського майданчика відправів м'яч у сітку.

Чемпіонат Испании, Четвертий тур

Атлетік - Реал Мадрид - 1: 1

Голі: Муньяін, 32 - Іско, 63

Атлетік-Реал. Огляд Матчу

Джерело: football24.ua