Прем'єр-ліга України. «Шахтар» на виїзді з рахунком 2:0 обіграв «Олександрію» (відео)
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Фото: ФК Шахтар
Відбувся черговий матч 8-го туру УПЛ
У суботу, 15-го вересня, відбувся черговий матч 8-го туру Прем'єр-ліги України. Так, донецький «Шахтар» на виїзді з рахунком 2:0 обіграв «Олександрію».
Перемогу «гірникам» у цьому матчі принесли голи Марлоса та Коваленка.
Прем'єр-ліга України з футболу
Матч 8-го туру
«Олександрія» − «Шахтар» 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 − Марлос (26), 0:2 − Коваленко (87)
«Олександрія»: Паньків, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Полярус, Цуріков, Запорожан, Ковалець (Грицук, 55; Пономар, 66), Банада, Сітало (Задерака, 55), Шастал
«Шахтар»: П'ятов, Ракицький, Хочолава, Бутко, Ісмаїлі, Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрік (Майкон, 90), Болбат (Коваленко, 77), Мораес (Кривцов, 90)
Попередження: Цуріков (16), Степаненко (37), Ракицький (67)