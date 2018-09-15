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    Прем'єр-ліга України. «Шахтар» на виїзді з рахунком 2:0 обіграв «Олександрію» (відео)

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    Фото: ФК Шахтар - Прем'єр-ліга України. «Шахтар» на виїзді з рахунком 2:0 обіграв «Олександрію» (відео)
    Фото: ФК Шахтар

    Відбувся черговий матч 8-го туру УПЛ

    У суботу, 15-го вересня, відбувся черговий матч 8-го туру Прем'єр-ліги України. Так, донецький «Шахтар» на виїзді з рахунком 2:0 обіграв «Олександрію».

    Перемогу «гірникам» у цьому матчі принесли голи Марлоса та Коваленка.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 8-го туру

    «Олександрія» − «Шахтар» 0:2 (0:1)

    Голи: 0:1 − Марлос (26), 0:2 − Коваленко (87)

    «Олександрія»: Паньків, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Полярус, Цуріков, Запорожан, Ковалець (Грицук, 55; Пономар, 66), Банада, Сітало (Задерака, 55), Шастал

    «Шахтар»: П'ятов, Ракицький, Хочолава, Бутко, Ісмаїлі, Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрік (Майкон, 90), Болбат (Коваленко, 77), Мораес (Кривцов, 90)

    Попередження: Цуріков (16), Степаненко (37), Ракицький (67)

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