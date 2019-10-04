Український боєць битиметься 1 лютого за два пояси чемпіона світу



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Віктор Постол спробує повернути цей пояс Boxrec

Віктор Постол сподівається повернути собі звання чемпіона

Поєдинок між українським боксером Віктором Постолом (31-2, 12 КО) і чемпіоном світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі Хосе Раміресом (25-0, 17 КО) відбудеться 1 лютого 2020 року. Про це повідомило видання ESPN.

Бій стане головною подією вечора боксу від Top Rank Boxing. Місце проведення події поки не уточнюється. При цьому бій може відбутися відразу за два титули чемпіона світу, які належать Раміресу, однак точно це стане відомо після підписання контракту.

Нагадаємо, Постол раніше вже володів титулом чемпіона світу за версією WBC, але втратив його, програвши американцеві Теренсу Кроуфорду.