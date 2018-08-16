Рейтинг ФІФА. Збірна України в оновленому реєстрі знову посідає 35-е місце
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ФІФА оприлюднила свій новий рейтинг, скалькульований за новою формулою
16 серпня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна знову посідає 35-у сходинку, маючи 1468 балів.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
ФІФА оприлюднила свій новий рейтинг, скалькульований за новою формулою, де підвищила значення результатів матчів фінальних турнірів чемпіонатів світу та континентів.
Порівняно з попередньою, червневою класифікацією, ії лідер, збірна Німеччини, що невдало виступила на ЧС-2018, впала на 15-у позицію.
Очолила рейтинг, піднявшись на шість місць, команда Франції — переможець мундіалю.
Збірна Хорватії, фіналіст чемпіонату світу, стрибнула на 16 сходинок і стала четвертою.
Також відзначимо прогрес Уругваю (+9) та Англії (+6).
Збірна України в новому рейтингу залишилася на тому ж 35-му місці, на якому була в червні за старої схеми. Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 21-й позиції.
Суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 26-е та 44-е місця.
Рейтинг ФІФА станом на 16 серпня
1. Франція — 1726
2. Бельгія — 1723
3. Бразилія — 1657
4. Хорватія — 1643
5. Уругвай — 1627
6. Англія — 1615
7. Португалія — 1599
8. Швейцарія — 1597
9.І спанія — 1580
10. Данія — 1580
…
35. Україна — 1468