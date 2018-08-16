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    Рейтинг ФІФА. Збірна України в оновленому реєстрі знову посідає 35-е місце

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    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ - Рейтинг ФІФА. Збірна України в оновленому реєстрі знову посідає 35-е місце
    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ

    ФІФА оприлюднила свій новий рейтинг, скалькульований за новою формулою

    16 серпня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна знову посідає 35-у сходинку, маючи 1468 балів.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    ФІФА оприлюднила свій новий рейтинг, скалькульований за новою формулою, де підвищила значення результатів матчів фінальних турнірів чемпіонатів світу та континентів. 

    Порівняно з попередньою, червневою класифікацією, ії лідер, збірна Німеччини, що невдало виступила на ЧС-2018, впала на 15-у позицію.

    Очолила рейтинг, піднявшись на шість місць, команда Франції — переможець мундіалю.

    Збірна Хорватії, фіналіст чемпіонату світу, стрибнула на 16 сходинок і стала четвертою.

    Також відзначимо прогрес Уругваю (+9) та Англії (+6). 

    Збірна України в новому рейтингу залишилася на тому ж 35-му місці, на якому була в червні за старої схеми. Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 21-й позиції.

    Суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 26-е та 44-е місця.

    Рейтинг ФІФА станом на 16 серпня

    1. Франція — 1726
    2. Бельгія — 1723
    3. Бразилія — 1657
    4. Хорватія — 1643
    5. Уругвай — 1627
    6. Англія — 1615
    7. Португалія — 1599
    8. Швейцарія — 1597
    9.І спанія — 1580
    10. Данія — 1580

    35. Україна — 1468

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