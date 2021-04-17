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    Роналду не випустять на поле у матчі проти команди Малиновського

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    Роналду зазнав травми і не зіграє проти Малиновського - Роналду не випустять на поле у матчі проти команди Малиновського
    Роналду зазнав травми і не зіграє проти Малиновського
    Фото з відкритих джерел

    Португалець травмувався і не зіграє в ключовому матчі 31 туру чемпіонату Італії

    Кріштіану Роналду не зіграє в центральному матчі 31-го туру чемпіонату Італії проти «Аталанти». Про це повідомив тренер «Ювентуса» Андреа Пірло. Для туринців це дуже відчутна втрата. «Старій Синьорі» трохи бракує стабільності, а «чорно-синіх» вона випереджає всього одне очко. «Аталанта», навпаки, виграла чотири матчі поспіль. У них українець Руслан Малиновський віддав чотири гольові передачі. Його також визнано найкращим гравцем команди в березні.

    В стосунках між третьою і четвертою командами спостерігається паритет. В останніх п'яти матчах суперники виграли по одному разу, а голів у них забивалося не менше двох.

    Гра «Аталанта» – «Ювентус» відбудеться 18 квітня. Обидва суперники практично втратили шанси поборотися за перше місце, проте на кону – срібні й бронзові нагороди чемпіонату, а також путівки до Ліги чемпіонів. Наразі у випадку невдачі однієї з команд вона втратить місце у топ-4, яке дає можливість заробляти десятки мільйонів доларів у єврокубках.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Руслан Малиновський
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