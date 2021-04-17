Бразильський клуб оголосив про підписання легенди «Шахтаря»

Тайсона не стали утримувати до завершення контракту з донецьким клубом

Напередодні найважливішої для «Шахтаря» гри чемпіонату України проти «Динамо» «гірники» оголосили про розлучення з колишнім капітаном Тайсоном. Футболіст через демарш в грі 1/8 фіналу Ліги Європи з «Ромою» був переведений в дубль, і, щоб не маринувати бразильця, в клубі вирішили розірвати з ним контракт.

Вже сьогодні бразильський «Інтернасьональ» повідомив, що з Тасоном буде укладено дворічний контракт, а презентація гравця відбудеться в найближчі дні. Півзахисник виступав за цей клуб з Порту-Алегрі з 2007 по 2010 роки, вигравши з командою Кубок Судамерикіна і Кубок Лібертадорес.

Тайсон перейшов у «Шахтар» з «Металіста» 2013 року й зіграв 299 матчів за команду, забивши за команду 56 голів. З «гірниками» вінгер шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять кубків і шість суперкубків країни, а також двічі виходив у півфінал Ліги Європи.