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    За лайку в прямому ефірі власника «Олімпіка» приберуть з українського футболу

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    Владислав Гельзін (ліворуч) понесе покарання за лайку в прямому ефірі - За лайку в прямому ефірі власника «Олімпіка» приберуть з українського футболу
    Владислав Гельзін (ліворуч) понесе покарання за лайку в прямому ефірі
    Фото з відкритих джерел

    Владислав Гельзін пішов на відкритий конфлікт з керівниками суддівського корпусу

    Власник донецького «Олімпіка» Владислав Гельзін буде відсторонений від футбольної діяльності на п'ять років за лайку на адресу арбітра після матчу з «Шахтарем». Та гра завершилася перемогою чемпіона (1:0), а президента клубу вивів з себе незарахований гол у ворота суперників.

    «Футбольний прокурор Франческо Баранка хоче довічного відсторонення Владислава Гельзіна від футболу. Так, ніхто не може виправдовувати його поведінку. Навіть сам він називає її неправильною і великою емоційною помилкою. Найбільш очевидний варіант – Гельзін буде усунений від футболу на п'ять років і плюс п'ять умовно. Це дуже жорстка історія і дуже жорстке покарання. Але, наскільки я знаю, для Гельзіна кінець цієї судової історії буде ось таким », – наводить слова журналіста Олександра Денисова «Футбол 1».

    Пізніше Гельзін організував інформаційну атаку на голову комітету арбітрів Лучано Лучі.

    «Олімпік» набрав 17 очок і займає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Навесні команда не набрала жодного очка і ризикує вилетіти в першу лігу.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік Владислав Гельзін
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