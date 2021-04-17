За лайку в прямому ефірі власника «Олімпіка» приберуть з українського футболу

Владислав Гельзін пішов на відкритий конфлікт з керівниками суддівського корпусу

Власник донецького «Олімпіка» Владислав Гельзін буде відсторонений від футбольної діяльності на п'ять років за лайку на адресу арбітра після матчу з «Шахтарем». Та гра завершилася перемогою чемпіона (1:0), а президента клубу вивів з себе незарахований гол у ворота суперників.

«Футбольний прокурор Франческо Баранка хоче довічного відсторонення Владислава Гельзіна від футболу. Так, ніхто не може виправдовувати його поведінку. Навіть сам він називає її неправильною і великою емоційною помилкою. Найбільш очевидний варіант – Гельзін буде усунений від футболу на п'ять років і плюс п'ять умовно. Це дуже жорстка історія і дуже жорстке покарання. Але, наскільки я знаю, для Гельзіна кінець цієї судової історії буде ось таким », – наводить слова журналіста Олександра Денисова «Футбол 1».

Пізніше Гельзін організував інформаційну атаку на голову комітету арбітрів Лучано Лучі.

«Олімпік» набрав 17 очок і займає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Навесні команда не набрала жодного очка і ризикує вилетіти в першу лігу.



