«Баварія» ганебно вилетіла з Кубку Німеччини

Найсильніша команда Бундесліги пропустила п’ять голів від «Боруссії» з Менхенгладбаха

Мюнхенська «Баварія», яка трощила «Барселону», «Бенфіку» і «Динамо» в Лізі чемпіонів, у розіграшу Кубку Німеччини пропустила п’ять голів від «Боруссії» з Менхенгладбаха та вилетіла з турніру (0:5).

Примітно, що німецький гранд виступав чи не найсильнішим складом. З перших хвилин на полі були Ноєр, Левандовський, який має виграти «Золотий м’яч», Мюллер, Гнабрі, Сане, Горецка, Кімміх та інші.

Про ганебну поразку висловився відомий колишній футболіст «Баварії» Бастіан Швайнштайгер.

«Футболісти «Баварії» не повинні виступати в такий спосіб, цього не може бути. Це був дуже поганий день – вони програли матч із перших кількох секунд. Виліт в другому раунді вдруге поспіль завдає «Баварії» біль, можливо, навіть сильніший, враховуючи те, як вони програли», – наводить слова Бастіана Das Erste.

Раніше «Динамо» резервним складом вийшло до 1/4 фіналу Кубку України.

Тим часом «Барселона» звільнила тренера.



