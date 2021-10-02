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    Роналду став найгіршим в Прем’єр-лізі під час відбору м’яча

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    Нападник «Манчестер Юнайтед» практично не бере участь в командному пресингу

    Форвард англійського «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду, який після переходу з «Ювентуса» забив за манкуніанців у п’яти іграх п’ять голів, є найгіршим атакуючим гравцем англійської Прем'єр-ліги за показником командного пресингу. Він практично не відбирає м’яч у суперникыв. Про це інформує SportBible з посиланням на дослідження видання The Athletic.

    Лідирує в рейтингу 28-річний івуарійський форвард «Кристал Пелас» Вілфрід Заха – близько 20 спроб пресингу за матч. Аналогічний показник у Ныля Мопе з «Брайтона». Замикає трійку найкращих португальський нападаючий «Ліверпуля» Діогу Жота.

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    Відзначимо, що в дослідження включені футболісти, які провели на полі в поточному сезоні не менше 270 хвилин.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Роналду став найгіршим в Прем’єр-лізі під час відбору м’яча