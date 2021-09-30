В Одесі підстрелили футбольного суддю

Лисаковському видалили селезінку, він в критичному стані

Український футбольний арбітр Андрій Лисаковский госпіталізований в одеську лікарню з вогнепальним пораненням. Він знаходиться в критичному стані. Про повідомив журналіст Всеволод Непогодін.

За словами журналіста, Лисаковского підстрелив з рушниці сусід його матері. Рефері прийшов до неї в гості і у нього виник конфлікт, який закінчився пострілом.

Потерпілий був госпіталізований. Під час операції хірурги видалили йому селезінку. Також були прооперовані серце, плевральна порожнина, легені й кишечник. Арбітр знаходиться в украй важкому стані, повідомляє kordon.

Лисаковський грав також за «Миколаїв» у вищій лізі.

У 2002 році почав кар'єру арбітра. З 2005 року судив ігри другої ліги. З 2009 року призначався на поєдинки першої ліги. У липні 2013 року дебютував в якості головного судді в Прем'єр-лізі.