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    В Одесі підстрелили футбольного суддю

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    Андрій Лисаковський знаходиться в критичному стані - В Одесі підстрелили футбольного суддю
    Андрій Лисаковський знаходиться в критичному стані
    Фото з відкритих джерел

    Лисаковському видалили селезінку, він в критичному стані

    Український футбольний арбітр Андрій Лисаковский госпіталізований в одеську лікарню з вогнепальним пораненням. Він знаходиться в критичному стані. Про повідомив журналіст Всеволод Непогодін.

    За словами журналіста, Лисаковского підстрелив з рушниці сусід його матері. Рефері прийшов до неї в гості і у нього виник конфлікт, який закінчився пострілом.

    Потерпілий був госпіталізований. Під час операції хірурги видалили йому селезінку. Також були прооперовані серце, плевральна порожнина, легені й кишечник. Арбітр знаходиться в украй важкому стані, повідомляє kordon.

    Лисаковський грав також за «Миколаїв» у вищій лізі.

    У 2002 році почав кар'єру арбітра. З 2005 року судив ігри другої ліги. З 2009 року призначався на поєдинки першої ліги. У липні 2013 року дебютував в якості головного судді в Прем'єр-лізі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В Одесі підстрелили футбольного суддю