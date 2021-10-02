Матч першої ліги між «Поділлям» і «Олімпіком» завершився бійкою (відео)
Гості вирвали перемогу на сьомій доданій хвилині
Не по-футбольному завершився матч 11 туру в першій лізі між хмельницьким «Поділлям» і донецьким «Олімпіком». На шостій компенсованій хвилині суперники влаштували бійку, яка завершилася двома вилученнями після фінального свистка.
Причиною конфлікта став епізод на сьомій доданій хвилині. Гравець гостей Литовченко забив єдиний м’яч у грі, в той час як арбітр додав усього п’ять хвилин. Команди почали з’ясовувати стосунки прямо на полі, і два вилучення, вже після фінального свистка, «заробили» гравці «Олімпіка» Білий і Рибак.
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