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    Матч першої ліги між «Поділлям» і «Олімпіком» завершився бійкою (відео)

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    Причиною сутички став гол, забитий гостямі на сьомій компенсованій хвилині - Матч першої ліги між «Поділлям» і «Олімпіком» завершився бійкою (відео)
    Причиною сутички став гол, забитий гостямі на сьомій компенсованій хвилині
    Фото: скріншот

    Гості вирвали перемогу на сьомій доданій хвилині

    Не по-футбольному завершився матч 11 туру в першій лізі між хмельницьким «Поділлям» і донецьким «Олімпіком». На шостій компенсованій хвилині суперники влаштували бійку, яка завершилася двома вилученнями після фінального свистка.

    Причиною конфлікта став епізод на сьомій доданій хвилині. Гравець гостей Литовченко забив єдиний м’яч у грі, в той час як арбітр додав усього п’ять хвилин. Команди почали з’ясовувати стосунки прямо на полі, і два вилучення, вже після фінального свистка, «заробили» гравці «Олімпіка» Білий і Рибак.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Матч першої ліги між «Поділлям» і «Олімпіком» завершився бійкою (відео)