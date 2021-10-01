У неділю через футбол буде закрито станції київського метро (перелік)

Можливе закриття на вхід станції «Олімпійська» перед і після футбольного матчу

Футбольний матч на НСК «Олімпійський» внесе зміни в роботу підземки

У неділю, 3 жовтня, можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк). Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Початок гри о 19:30.

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Зазначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

КП «Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності та закликає дотримуватися маскового режиму.

До слова, збитки комунального підприємства «Київський метрополітен» за результатами першого півріччя 2021 року склали понад 1,181 млрд грн.

Як повідомлялося, наразі у столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури на шести станціях.