Ліга чемпіонів. Вернидуб заробляє в «Шерифі» в 25 разів менше, ніж тренер «Реала»

Тренер молдавського клубу, який переграв «Шахтар» і «Реал», отримує менше, ніж у «Зорі»

«Шериф» Юрія Вернидуба створив дві сенсації на початку групового турніру Ліги чемпіонів. Молдавський клуб під керівництвом українського тренера здобув перемоги над «Шахтарем» (2:0) і «Реалом» (2:1). ЗМІ зацікавилися, яку зарплату наставник отримує. Сам Вернидуб розповів, що вона менша, ніж він отримував у «Зорі». У луганському клубі тренер отримував близько $300 тис. на рік.

За повідомленням ProTV Chişinău, в «Шерифі» Юрій Вернидуб отримує трохи менше €20 тисяч на місяць. Це, не враховуючи преміальних. Проте все одно його робота оцінюється в рази менше, ніж колег з групового турніру. Карло Анчелотті в «Реалі», наприклад, заробляє пів мільйона євро на місяць.

Роберто Де Дзербі, за неофіційною інформацією, заробляє в «Шахтарі» 350 тисяч євро на місяц.

«Шериф» лідирує в групі Ліги чемпіонів. Після двох турів в активі команди – 6 очок. У «Реала» – 3, в «Інтера» і «Шахтаря» – по 1.