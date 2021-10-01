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    Володимир Кличко пригадав свої поразки та дав пораду Джошуа

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    Володимир Кличко вважає, що Олександр Усик увійшов в історію - Володимир Кличко пригадав свої поразки та дав пораду Джошуа
    Володимир Кличко вважає, що Олександр Усик увійшов в історію
    Фото з відкритих джерел

    Колишній чемпіон світу з боксу вважає, що супернику Усика треба зробити правильні висновки після невдачі

    Володимир Кличко, який протягом багатьох років домінував у надважкій вазі серед боксерів-професіоналів, вважає, що Ентоні Джошуа, який поступився Олександру Усику в поєдинку за звання чемпіона світу, треба зробити правильні висновки після поразки. Українець також пригадав, як сам впорався з подібною проблемою.

    «Я пам'ятаю, як свого часу поступився 2004 року. А потім повернувся, щоб стати одним з найбільш «довгограючих» чемпіонів», – нагадав Кличко. – В Ей-Джея ще є час, безумовно. Головне – в тому, як він подолає цю проблему».

    Також Володимир віддав належне співвітчизнику.

    «Я бачив, як Усик вигравав золоту медаль Олімпіади. Він є непереможеним протягом тривалого часу, виграв усі титули у важкій вазі, а тепер і в суперважкій. Усик став частиною історії. Він особливий», – сказав Володимир про Олександра.

    Реванш між Джошуа й Усиком, імовірно, відбудеться в лютому-березні наступного року.

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    Теги: Володимир Кличко бокс Олександр Усик
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    Володимир Кличко пригадав свої поразки та дав пораду Джошуа