  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Роналду та Мессі не приїдуть на церемонію вручення нагород від ФІФА

    • Розсилка
    Ліонель Мессі. Фото EPA-EFE - Роналду та Мессі не приїдуть на церемонію вручення нагород від ФІФА
    Ліонель Мессі. Фото EPA-EFE

    Дві головні футбольні зірки сьогодення до Лондона не прилетять

    Нападник «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду не візьме участі у церемонії вручення нагород Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка пройде у Лондоні.

    Про це повідомляє іспанське видання Marca.

    33-річний португалець відмовився від відвідування заходу через щільний графік своєї команди.

    Роналду є одним з трьох претендентів на звання найкращого гравця року.

    На нагороду також претендують форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах та півзахисник «Реала» Лука Модрич.

    Окрім того, прийняв рішення пропустити церемонію вручення і нападник збірної Аргентини та іспанської «Барселони» Ліонель Мессі.

    Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

    Раніше була інформація, що Мессі відвідає церемонію, незважаючи на відсутність у фінальній трійці номінантів на приз.

    Але аргентинець змінив рішення з особистих причин.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ