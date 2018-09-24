Роналду та Мессі не приїдуть на церемонію вручення нагород від ФІФА
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Дві головні футбольні зірки сьогодення до Лондона не прилетять
Нападник «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду не візьме участі у церемонії вручення нагород Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка пройде у Лондоні.
Про це повідомляє іспанське видання Marca.
33-річний португалець відмовився від відвідування заходу через щільний графік своєї команди.
Роналду є одним з трьох претендентів на звання найкращого гравця року.
На нагороду також претендують форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах та півзахисник «Реала» Лука Модрич.
Окрім того, прийняв рішення пропустити церемонію вручення і нападник збірної Аргентини та іспанської «Барселони» Ліонель Мессі.
Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.
Раніше була інформація, що Мессі відвідає церемонію, незважаючи на відсутність у фінальній трійці номінантів на приз.
Але аргентинець змінив рішення з особистих причин.