Роналду та Мессі не приїдуть на церемонію вручення нагород від ФІФА



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Ліонель Мессі. Фото EPA-EFE

Дві головні футбольні зірки сьогодення до Лондона не прилетять

Нападник «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду не візьме участі у церемонії вручення нагород Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка пройде у Лондоні.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

33-річний португалець відмовився від відвідування заходу через щільний графік своєї команди.

Роналду є одним з трьох претендентів на звання найкращого гравця року.

На нагороду також претендують форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах та півзахисник «Реала» Лука Модрич.

Окрім того, прийняв рішення пропустити церемонію вручення і нападник збірної Аргентини та іспанської «Барселони» Ліонель Мессі.

Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

Раніше була інформація, що Мессі відвідає церемонію, незважаючи на відсутність у фінальній трійці номінантів на приз.

Але аргентинець змінив рішення з особистих причин.