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    Стала відома дата та ім’я наступного суперника Ломаченка

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    Василю Ломаченку знайшли суперника - Стала відома дата та ім’я наступного суперника Ломаченка
    Василю Ломаченку знайшли суперника
    Фото з відкритих джерел

    11 грудня український боксер зустрінеться в рингу з африканцем Коммі

    Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас озвучив дату та ім'я наступного суперникам українця. Колишній чемпіон світу повернеться в ринг 11 грудня в поєдинку з ганцем Річардом Коммі.

    Менеджер Ломаченка наголосив на тому, що команда Ломаченка все ще зацікавлена в реванші з американцем Теофімо Лопесом, якому Василь програв усі свої чемпіонські пояси, і чекає на крок назустріч із боку представників абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

    «Подивимося, наскільки Лопеси чоловіки. Після поєдинку Васі з Накатані тато Лопеса зайшов, потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково будемо робити реванш. Загалом, чекаємо. Ми-то зі свого боку готові», – сказав іноземним ЗМІ Клімас.

    У червні 2021 року в Лас-Вегасі Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайосі Накатані.

    Річарду Коммі в – 34 роки. На його рахунку 30 перемог (27 нокаутом), а також три поразки. 2019 року африканець виграв титул чемпіона світу в легкій вазі за версією International Boxing Federation (IBF). Згодом Коммі поступився технічним нокаутом Теофімо Лопесу і втратив пояс IBF.

    Після поразки від Лопеса ганський боксер провів один поєдинок. У лютому 2021 року він переміг домініканця Джексона Марінеса.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Стала відома дата та ім’я наступного суперника Ломаченка