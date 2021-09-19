Стала відома дата та ім’я наступного суперника Ломаченка

11 грудня український боксер зустрінеться в рингу з африканцем Коммі

Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас озвучив дату та ім'я наступного суперникам українця. Колишній чемпіон світу повернеться в ринг 11 грудня в поєдинку з ганцем Річардом Коммі.

Менеджер Ломаченка наголосив на тому, що команда Ломаченка все ще зацікавлена в реванші з американцем Теофімо Лопесом, якому Василь програв усі свої чемпіонські пояси, і чекає на крок назустріч із боку представників абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

«Подивимося, наскільки Лопеси чоловіки. Після поєдинку Васі з Накатані тато Лопеса зайшов, потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково будемо робити реванш. Загалом, чекаємо. Ми-то зі свого боку готові», – сказав іноземним ЗМІ Клімас.

У червні 2021 року в Лас-Вегасі Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайосі Накатані.

Річарду Коммі в – 34 роки. На його рахунку 30 перемог (27 нокаутом), а також три поразки. 2019 року африканець виграв титул чемпіона світу в легкій вазі за версією International Boxing Federation (IBF). Згодом Коммі поступився технічним нокаутом Теофімо Лопесу і втратив пояс IBF.

Після поразки від Лопеса ганський боксер провів один поєдинок. У лютому 2021 року він переміг домініканця Джексона Марінеса.