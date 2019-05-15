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    Швейцарія першою здобула чотири перемоги на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Збірна Швейцарії впевнено виграла ті матчі, які мала виграти - Швейцарія першою здобула чотири перемоги на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Збірна Швейцарії впевнено виграла ті матчі, які мала виграти
    srf.ch

    Наразі швейцарці з легкістю беруть своє

    Збірна Швейцарії відкрила четвертий тур групового турніру 83-го чемпіонату світу з хокею впевненою перемогою над норвежцями.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Швейцарія — Норвегія — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

    Шайби: 1:0 — Андрес Амбюль (Берчі, Льоффель), 05:30. 2:0 — Гішир (Кевін Фіала), 20:34. 3:0 — Ґреґорі Гофманн (Марчіні), 49:01. 4:0 — Андрес Амбюль (Дженацці, Сімон Мозер), 56:02. 4:1 — Тобіас Ліндстрьом (Райхенберґ), 58:04

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    Кидки: 42 (15 + 14 + 13) - 32 (14 + 7 + 11)
    Штраф: 10 (4 + 4 + 2) - 28 (2 + 12+ 14)

    15 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 4 673 глядачі

    Команда Патріка Фішера виграла усі чотири стартових матчі. Правда, звитяги над італійцями, латвійцями, австрійцями і норвежцями сильно вражати не повинні. Швейцарія наразі робить те, що від неї й чекали. Справжні випробовування для лідерів групи В розпочнуться 18 травня, коли вони зіграють зі шведами.

    Норвегія свої перші на турнірі очки спробує набрати 17 травня у поєдинку з Австрією, яка стартових три матчі теж програла.

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