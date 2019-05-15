Швейцарія першою здобула чотири перемоги на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Збірна Швейцарії впевнено виграла ті матчі, які мала виграти srf.ch

Наразі швейцарці з легкістю беруть своє

Збірна Швейцарії відкрила четвертий тур групового турніру 83-го чемпіонату світу з хокею впевненою перемогою над норвежцями.

Швейцарія — Норвегія — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 — Андрес Амбюль (Берчі, Льоффель), 05:30. 2:0 — Гішир (Кевін Фіала), 20:34. 3:0 — Ґреґорі Гофманн (Марчіні), 49:01. 4:0 — Андрес Амбюль (Дженацці, Сімон Мозер), 56:02. 4:1 — Тобіас Ліндстрьом (Райхенберґ), 58:04

Воротарі: Леонардо Дженоні — Генрік Гольм

Кидки: 42 (15 + 14 + 13) - 32 (14 + 7 + 11)

Штраф: 10 (4 + 4 + 2) - 28 (2 + 12+ 14)

15 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 4 673 глядачі

Команда Патріка Фішера виграла усі чотири стартових матчі. Правда, звитяги над італійцями, латвійцями, австрійцями і норвежцями сильно вражати не повинні. Швейцарія наразі робить те, що від неї й чекали. Справжні випробовування для лідерів групи В розпочнуться 18 травня, коли вони зіграють зі шведами.

Норвегія свої перші на турнірі очки спробує набрати 17 травня у поєдинку з Австрією, яка стартових три матчі теж програла.