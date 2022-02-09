Росія взялася за старе: чемпіонку світу впіймали на допінгу на Олімпіаді

Фігуристку Камілу Валієву впіймали на допінгу, у росіян відберуть медаль Ігор-2022

Команда ОКР (Олімпійського комітету Росії) не має права використовувати національну символіку через масове вживання допінгу спортсменами. Здавалося, тривала дискваліфікація хоч трохи їх змусить слідувати вимогам спорту. Але ні. Чемпіонку світу з юніорів Камілу Валієву, якою вихвалялися росіяни два дні, впіймали на вживанні допінгу. Тепер в ОКР мають відібрати золоту нагороду Ігор-2022 в командних змаганнях.

«Допінг-тест Валієвої показав наявність забороненої субстанції в організмі. Її назва – триметазидін. Це як мельдоній, Він захищає мозок і серце під час інтенсивних навантажень», – наводять слова спеціаліста закордонні ЗМІ.

Зазначимо, що мельдоній дозволяє організму бути більш сконцентрованим і влучним. За вживання препарату тенісистка Марія Шарапова отримала дуже тривалу дискваліфікацію.

Валієву, очевидно, не допустять до особистих змагань на Олімпіаді в Пекіні.