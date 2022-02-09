Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 9 лютого

Рейтинг найуспішніших збірних Ігор-2022 очолила Німеччина

Сьогодні, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно шість комплектів нагород. Після скандалу в шорт-треку, де корейці загрожували зняти свою команду зі змагань, нарешті перемогу здобув їхній представник: на дистанції 1500 метрів він випередив канадського спортсмена на тисячні долі секунди.

Медальний залік очолила Німеччина. Їхні спортсмени сьогодні не знали рівних в змаганнях на двомісних санях і лижному двоборстві.

Відзначимо також успіх американки Ліндсі Джейкобеліс. «Золото» в сноуборд-кросі вона здобула на своїй п’ятій Олімпіаді.