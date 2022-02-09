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    Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 9 лютого

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    Тобіас Арльт і Тобіас Вендль здобули для Німеччини п'яту золоту нагороду - Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 9 лютого
    Тобіас Арльт і Тобіас Вендль здобули для Німеччини п'яту золоту нагороду
    фото: olympics

    Рейтинг найуспішніших збірних Ігор-2022 очолила Німеччина

    Сьогодні, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно шість комплектів нагород. Після скандалу в шорт-треку, де корейці загрожували зняти свою команду зі змагань, нарешті перемогу здобув їхній представник: на дистанції 1500 метрів він випередив канадського спортсмена на тисячні долі секунди.

    Медальний залік очолила Німеччина. Їхні спортсмени сьогодні не знали рівних в змаганнях на двомісних санях і лижному двоборстві.

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    Відзначимо також успіх американки Ліндсі Джейкобеліс. «Золото» в сноуборд-кросі вона здобула на своїй п’ятій Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада сноуборд Санний спорт
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    Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 9 лютого