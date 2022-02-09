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    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)

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    Українська команда завдання здобути бодай одну медаль ще не виконала - Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Українська команда завдання здобути бодай одну медаль ще не виконала
    фото: НОК України

    За п’ять медальних днів Ігор-2022 українські спортсмени не здобули жодної медалі, зате подарували надію

    Біла Олімпіада в Пекіні набрала оберти і незабаром добереться до екватора. Українські спортсмени поки що без медалей, проте надія є. Біатлоністи Юлія Джима і Дмитро Підручний, якби стріляли без промахів, то обов’язково були б з медалями. Втім, попереду ще багато стартів, тож завдання здобути бодай одну нагороду, будемо сподіватися, атлети виконають.

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    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)
    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)

    Як і раніше, сподіваємося, насамперед, на біатлоністів. У них є величезні проблеми – з карантину не випускають Олену Білосюк і Дар’ю Блашко, залишила Олімпіаду Валентина Семеренко. Але Агри тим і цікаві, що сенсації трапляються там, де їх не чекаєш.

    Є ще команда фристайлістів на чолі з Олександром Абраменком. Перед Олімпіадою вони демонстрували гарні результати, тож чому б успіхи на Кубку світу не повторити у Пекіні.

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    Теги: Олімпіада біатлон фігурне катання фотография лижний спорт гірські лижі Санний спорт
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    Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)