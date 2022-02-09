Як українці штурмують олімпійські вершини (фоторепортаж)

За п’ять медальних днів Ігор-2022 українські спортсмени не здобули жодної медалі, зате подарували надію

Біла Олімпіада в Пекіні набрала оберти і незабаром добереться до екватора. Українські спортсмени поки що без медалей, проте надія є. Біатлоністи Юлія Джима і Дмитро Підручний, якби стріляли без промахів, то обов’язково були б з медалями. Втім, попереду ще багато стартів, тож завдання здобути бодай одну нагороду, будемо сподіватися, атлети виконають.

Як і раніше, сподіваємося, насамперед, на біатлоністів. У них є величезні проблеми – з карантину не випускають Олену Білосюк і Дар’ю Блашко, залишила Олімпіаду Валентина Семеренко. Але Агри тим і цікаві, що сенсації трапляються там, де їх не чекаєш.

Є ще команда фристайлістів на чолі з Олександром Абраменком. Перед Олімпіадою вони демонстрували гарні результати, тож чому б успіхи на Кубку світу не повторити у Пекіні.