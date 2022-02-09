Росіянам не дають «золото» Олімпіади через допінг-тест фігуриста

Росіян знову запідозрили в нечесній боротьбі

Нагородження в командних змаганнях перенесли на інший день

Стало відомо, чому не відбулося нагородження призерів командного турніру фігуристів. Результати в цьому виді програми можуть переглянути через ситуацію з допінг-тестом фігуриста ОКР (Олімпійського комітету Росії). Про це повідомляє Inside the Games.

За інформацією видання, проблема виникла із тестом спортсмена, зданим перед Олімпіадою.

Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.

«У цю справу залучено спортсменів, які виграли медалі. Усі роблять все можливе, щоб ситуація вирішилася якнайшвидше», – заявив Адамс.

Змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Проте церемонія нагородження досі не була проведена. Це пов'язано з юридичною суперечкою, що триває, яка може вплинути на розподіл медалей.