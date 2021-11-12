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    Шевченко визначився з трансферними цілями. Захисник «Динамо» – на карандаші

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    Андрій Шевченко хоче бачити в своїй команді Віталія Миколенка - Шевченко визначився з трансферними цілями. Захисник «Динамо» – на карандаші
    Андрій Шевченко хоче бачити в своїй команді Віталія Миколенка
    фото з відкритих джерел

    Лівого оборонця киян Віталія Миколенка чекають у «Дженоа»

    Новий головний тренер італійського «Дженоа» Андрій Шевченко визначився із потенційними трансферами. Про це повідомляє Calciomercato.

    За інформацією джерела, український наставник хоче підписати опорного чи атакуючого півзахисника та флангового захисника. Головні трансферні цілі Шевченка – Самуель Кастільєхо з «Мілану» та Віталій Міколенко з київського «Динамо».

    Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України після Євро-2020. Пізніше на пресконференції фахівець заявив, що не збирався залишати команду, проте глава УАФ Андрій Павелко не став обговорювати з ним питання продовження контракту. Після звільнення Шевченка посаду головного тренера збірної України обійняв Олександр Петраков.

    16 листопада збірна України зустрінеться у відборі до чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Віталій Миколенко
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    Шевченко визначився з трансферними цілями. Захисник «Динамо» – на карандаші