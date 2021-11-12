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    Мілевський порівняв футбольні збірні України та Росії

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    Артем Мілевський завершив кар'єру та живе у своє задоволення - Мілевський порівняв футбольні збірні України та Росії
    Артем Мілевський завершив кар'єру та живе у своє задоволення
    фото з відкритих джерел

    Колишній гравець київського «Динамо» вважає, що наша команда сильніша збірної країни-окупанта

    Через анексію Криму та розв’язану війну на Донбасі УЄФА розводить українські та російські збірні у відбірних турнірах чемпіонатів світу і Європи. Проте команди все одно порівнюють – дається взнаки меншовартість росіян у футболі, які за будь-якої нагоди намагаються задавати фахівцям провокативні запитання. Не оминула ця участь і колишнього нападника «Динамо» та збірної України Артема Мілевського. Він вважає команду України на порядок сильнішою за російську.

    «Збірна України вас закриє. Маю на увазі у плані футболу закриє Росію. Українські футболісти сильніші, і вони знають, що роблять. Те, що я побачив у виконанні російських гравців в останніх матчах, це трохи інше», – сказав Мілевський у випуску на YouTube-каналі «Коммент.Шоу».

    У вересні 2021 року Артем Мілевський оголосив про завершення професійної кар'єри. Крім «Динамо», він встиг пограти за турецький «Газіантепспор», хорватський «Хайдук», румунську «Конкордію», «Динамо» з Бресту, російський «Тосно» та угорську «Кішварду». Останнім його клубом став «Минай».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Артем Мілевський
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    Мілевський порівняв футбольні збірні України та Росії