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    За збірну України з хокею зіграли семеро росіян

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    В українській збірній більше немає кому грати, крім росіян - За збірну України з хокею зіграли семеро росіян
    В українській збірній більше немає кому грати, крім росіян
    Фото: УХЛ

    Національна команда проводить тренувальний збір в Угорщині

    Конфлікт між федерацією хокею і чемпіоном України «Донбасом» призвів до того, що за національну команду почали грати росіяни. Легіонери «Сокола» вийшли на лід у Будапешті в матчі проти Італії. Основний час завершився внічию – 3:3, а по булітах перемогли наші суперники.

    Власники «Донбасу», яким опікується колишній Міністр інфраструктури Борис Колесніков, вважають нелегитімним керівництво Федерації хокею України, тому відкликали своїх гравців зі збору національної команди. А головний тренер збірної Вадим Шахрайчук не придумав нічого іншого, як замінити їх легіонерами «Сокола» та ще й з російськими паспортами. Вчинок він пояснив тим, що кожен з цих хокеїстів, оборонці Єгор Мажуга, Михайло Рибалко і Андрій Алексєєв, нападники Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Олександр Павленко та Андрій Смирнов, проходить процедуру отримання українського громадянства.

    13 листопада збірна України проведе дургий товариський матч – проти Угорщини.

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    Теги: Борис Колесніков Збірна України хокей
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    За збірну України з хокею зіграли семеро росіян