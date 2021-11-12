«Барселона» узгодила контракт с найтитулованішим гравцем світу

38-річний Дані Алвес виграв більше клубних трофеїв, ніж Роналду й Мессі

Захисник Дані Алвес повертається до «Барселони». Сторони вже погодили умови контракту, стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, сторони підпишуть контракт на сезон. «Барселона» вела переговори безпосередньо з представниками 38-річного футболіста. Наразі каталонці чекають на схвалення угоди з боку Прімери. Новий головний тренер команди Хаві хотів, щоб досвідчений бразилець повернувся до команди.

Раніше проти повернення Алвеса виступав колишній головний тренер «Барселони» Рональд Куман. Він заблокував його перехід.

Алвес є вільним агентом. У вересні він залишив бразильський «Сан-Паулу». Сам бразилець неодноразово говорив, що готовий допомогти «Барселоні». Більше того, він сказав, що його повернення – питання одного телефонного дзвінка.

Дані Алвес є рекордсменом світу за кількістю перемог у турнірах. Виступаючи за команди Бразилії, Іспанії, Франції, Італії він здобув 46 трофеїів.