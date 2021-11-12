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    «Барселона» узгодила контракт с найтитулованішим гравцем світу

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    Дані Алвес повертається в Барселону за черговим трофеєм - «Барселона» узгодила контракт с найтитулованішим гравцем світу
    Дані Алвес повертається в Барселону за черговим трофеєм
    фото з відкритих джерел

    38-річний Дані Алвес виграв більше клубних трофеїв, ніж Роналду й Мессі

    Захисник Дані Алвес повертається до «Барселони». Сторони вже погодили умови контракту, стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

    За даними джерела, сторони підпишуть контракт на сезон. «Барселона» вела переговори безпосередньо з представниками 38-річного футболіста. Наразі каталонці чекають на схвалення угоди з боку Прімери. Новий головний тренер команди Хаві хотів, щоб досвідчений бразилець повернувся до команди.

    Раніше проти повернення Алвеса виступав колишній головний тренер «Барселони» Рональд Куман. Він заблокував його перехід.

    Алвес є вільним агентом. У вересні він залишив бразильський «Сан-Паулу». Сам бразилець неодноразово говорив, що готовий допомогти «Барселоні». Більше того, він сказав, що його повернення – питання одного телефонного дзвінка.

    Дані Алвес є рекордсменом світу за кількістю перемог у турнірах. Виступаючи за команди Бразилії, Іспанії, Франції, Італії він здобув 46 трофеїів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Дані Альвес
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    «Барселона» узгодила контракт с найтитулованішим гравцем світу