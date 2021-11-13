Результати матчів відбору чемпіонату світу з футболу за 12 листопада
Хет-трик Кейна майже вивів англійців до фінальної частини
12 листопада пройшли перші матчі заключного спареного туру відбору чемпіонату світу в європейській зоні. За їх підсумками практично забезпечила собі місце у фінальній частині збірна Англії. Італія, в свою чергу, не змогла взяти гору над Швейцарією.
Кваліфікація ЧС-2022. 12 листопада
Група С
Італія – Швейцарія – 1:1 (Ді Лоренцо, 36 – Відмер, 11). На 90-й хвилині Жоржіньо (Італія) не реалізував пенальті.
Північна Ірландія – Литва – 1:0 (Шаткус, 18, у свої ворота).
Становище команд: 1. Італія – 15 (7); 2. Швейцарія – 15 (7); 3. Північна Ірландія – 8 (7); 4. Болгарія – 8 (7); 5. Литва — 3 (8).
Група F
Австрія – Ізраїль – 4:2 (Арнаутович, 51, з пенальті, Шауб, 62, 72, Забітцер, 84 – Біттон, 33, Перец, 59).
Данія – Фарерські острови – 3:1 (Сков Ольсен, 18, Я.Б. Ларсен, 63, Мехле, 90+3 – Ольсен, 90).
Молдова – Шотландія – 0:2 (Паттерсон, 38, Адамс, 65). На 82-й хвилині Раце (Молдова) не реалізував пенальті.
Становище команд: 1. Данія – 27; 2. Шотландія – 20; 3. Ізраїль – 13; 4. Австрія – 13; 5. Фарерські острови – 4; 6. Молдова – 1.
Група I
Англія – Албанія – 5:0 (Магуайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28).
Угорщина – Сан-Марино – 4:0 (Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вічей, 88).
Андорра – Польща – 1:4 (Валес, 45 – Левандовський, 5, 73, Юзвяк, 11, Мілік, 45+2). На 1-й хвилині вилучений Рікард Фернандес (Андорра).
Становище команд: 1. Англія – 23; 2. Польща – 20; 3. Албанія – 15; 4. Угорщина – 14; 5. Андорра – 6; 6. Сан-Марино – 0.
13 листопада зіграють: група D – Боснія і Герцеговина – Фінляндія, Франція – Казахстан; група Е – Бельгія – Естонія, Уельс – Білорусь; група G – Норвегія – Латвія, Чорногорія – Нідерланди, Туреччина – Гібралтар.