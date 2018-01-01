З корабля на бал: російських спортсменів забрали на допінг-контроль після перших змагань у Пхьончхані

Дует керлінгістів з Росії був обраний для проходження допінг-контролю

Російські керлінгісти Олександр Крушельницький та Анастасія Бризгалова запрошені на допінг-контроль відразу після стартового матчу на Олімпіаді-2018, в якому вони програли команді США у дисципліні дабл-мікст. Про це повідомив тренер збірної Росії Василь Гудін, інформує «Р-Спорт». Росіяни на старті турніру у четвер у Gangneung Curling



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Російські керлінгісти. Фото РИА Новости

Дует керлінгістів з Росії був обраний для проходження допінг-контролю

Російські керлінгісти Олександр Крушельницький та Анастасія Бризгалова запрошені на допінг-контроль відразу після стартового матчу на Олімпіаді-2018, в якому вони програли команді США у дисципліні дабл-мікст.

Про це повідомив тренер збірної Росії Василь Гудін, інформує «Р-Спорт».

Росіяни на старті турніру у четвер у Gangneung Curling Centre поступилися американцям Беккі та Метту Гемілтон з рахунком 3:9.

«Відразу вибрали нас на допінг-контроль (після гри). Абсолютно випадково», - сказав Гудін журналістам після гри.

«Поки ми перебували в олімпійському селищі, допінг-офіцери до нас не приїжджали», - додав він.

Нагадаємо, що Олімпіада у Пхьончхані розпочалася, й американці розгромили росіян у керлінг.

Офіційна ж церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор розпочнеться у п'ятницю, 9 лютого, о 13:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим).

Додамо, що двоє українців уже провели офіційні тренування на Олімпіаді-2018. Ними стали Антон Дукач та Андрій Мандзій.