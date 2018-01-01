Російському футбольному клубу загрожують серйозні санкції за заворушення в Більбао

Раніше УЄФА не міг карати клуби за безлади, влаштовані за межами стадіону

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти московського «Спартака» після заворушень, влаштованих фанатами команди в Більбао під час гри 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Атлетика» (2:1). УЄФА вже запросив звіти делегата матчу, директора стадіону, а також прес-служб обох клубів і поліції Більбао, повідомляє Mundo Deportivo. За



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Фото: EFE

Раніше УЄФА не міг карати клуби за безлади, влаштовані за межами стадіону

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти московського «Спартака» після заворушень, влаштованих фанатами команди в Більбао під час гри 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Атлетика» (2:1).

УЄФА вже запросив звіти делегата матчу, директора стадіону, а також прес-служб обох клубів і поліції Більбао, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, москвичі будуть покарані серйозно, оскільки раніше по ходу цього сезону клуб вже неодноразово штрафували за більш дрібні порушення на кшталт застосування піротехніки та вивішування заборонених банерів.

Швидше за все, фанатам «Спартака» заборонять відвідувати виїзні матчі єврокубків на якийсь час. Також можливий великий штраф і, в меншій мірі, відсторонення від єврокубків.

Цікаво, що раніше УЄФА не міг карати клуби за безлади, влаштовані за межами стадіону, але влітку статут оновили і тепер у організації з'явилося більше можливостей карати хуліганів.

Нагадаємо, 22 лютого в Більбао російські фанати влаштували масштабну бійку з місцевими вболівальниками, в яку довелося втрутитися поліції. Один правоохоронець в ході зіткнень загинув.

Джерело: sportarena.com