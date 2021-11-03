24-річний боксер помер після нокауту

Спортсмен втратив свідомість після зупинки бою, але до тями так і не прийшов

Зімбабвійський боксер Таурай Зімунья помер після поразки нокаутом від співвітчизника Тінаше Маджоні. Про це повідомляє All Africa.

24-річного спортсмена нокаутували у третьому раунді протистояння. Зімунья знепритомнів. Йому надали допомогу ще до приходу лікарів та госпіталізації. Боксера доправили до лікарні, але він так і не прийшов до тями.

Офіційно причина смерті Зімуньї ще не оголошувалась. Проте, за попередніми даними, спортсмен помер через крововилив у мозок одразу після поєдинку. Зазначається, що цей випадок став першим у Зімбабве. Раніше місцеві боксери не помирали через травми, отримані на рингу.

У квітні йорданський боксер Рашед Аль-Свайсат помер після бою на молодіжному чемпіонаті світу у Польщі. 19-річний спортсмен знепритомнів під час поєдинку у ваговій категорії до 81 кілограма проти естонця Андрія Виноградова.