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    Ломаченко потрапив до топ-10 найкращих боксерів століття

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    Василь Ломаченко споівається повернути чемпіонські пояси - Ломаченко потрапив до топ-10 найкращих боксерів століття
    Василь Ломаченко споівається повернути чемпіонські пояси
    Фото з відкритих джерел

    Брати Клички і Усик до числа провідних трохи не дотягнули

    Портал talkSport склав рейтинг найкращих боксерів ХХІ століття незалежно від вагових категорій. До топ-20 потрапили четверо українців, але в провідній десятці представлений лише Василь Ломаченко.

    10 найкращих боксерів XXI століття

    1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

    2. Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО)

    3. Бернард Хопкінс (55-8-2, 32 КО)

    4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

    5. Хуан Мануель Маркес (56-7-1, 40 КО)

    6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

    7. Геннадій Головкін (43-1-1, 41 КО)

    8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО)

    9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

    10. Андре Уорд (32-0, 16 КО)

    Другу десятку найкращих боксерів склали: Тайсон Ф'юрі, Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Олександр Усик, Мігель Котто, Теренс Кроуфорд, Серхіо Мартінес, Віталій Кличко, Володимир Кличко.

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    Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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    Ломаченко потрапив до топ-10 найкращих боксерів століття