  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Савчук і Яхно завоювали срібло чемпіонату Європи в довільній програмі дуетів

    • Розсилка
    Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук. Фото: Getty Images - Савчук і Яхно завоювали срібло чемпіонату Європи в довільній програмі дуетів
    Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук. Фото: Getty Images

    Українки виступили краще за італійок, але поступилися росіянкам

    Українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук завоювали срібло чемпіонату Європи з літніх видів спорту в довільній програмі дуетів.

    Яхно і Савчук отримали за свій виступ 93.4000 бали, поступившись лише тріумфаторам цієї континентальної першості росіянкам (96.7000).

    Третіми стали представниці Італії (92.1333).

    4_02

    Нагадаємо, раніше Яхно і Савчук посіли друге місце в технічній програмі.

    Всього ж ця медаль стала шоста для українок в синхронному плаванні на цій континентальній першості.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи водні види спорту Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ