Савчук і Яхно завоювали срібло чемпіонату Європи в довільній програмі дуетів



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Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук. Фото: Getty Images

Українки виступили краще за італійок, але поступилися росіянкам

Українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук завоювали срібло чемпіонату Європи з літніх видів спорту в довільній програмі дуетів.

Яхно і Савчук отримали за свій виступ 93.4000 бали, поступившись лише тріумфаторам цієї континентальної першості росіянкам (96.7000).

Третіми стали представниці Італії (92.1333).

Нагадаємо, раніше Яхно і Савчук посіли друге місце в технічній програмі.

Всього ж ця медаль стала шоста для українок в синхронному плаванні на цій континентальній першості.

Джерело: xsport.ua