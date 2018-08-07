Савчук і Яхно завоювали срібло чемпіонату Європи в довільній програмі дуетів
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Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук. Фото: Getty Images
Українки виступили краще за італійок, але поступилися росіянкам
Українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук завоювали срібло чемпіонату Європи з літніх видів спорту в довільній програмі дуетів.
Яхно і Савчук отримали за свій виступ 93.4000 бали, поступившись лише тріумфаторам цієї континентальної першості росіянкам (96.7000).
Третіми стали представниці Італії (92.1333).
Нагадаємо, раніше Яхно і Савчук посіли друге місце в технічній програмі.
Всього ж ця медаль стала шоста для українок в синхронному плаванні на цій континентальній першості.
Джерело: xsport.ua