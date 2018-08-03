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    Українки виграли перше в історії срібло чемпіонатів Європи з літніх видів спорту

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    Українки виграли срібло чемпіонату Європи - Українки виграли перше в історії срібло чемпіонатів Європи з літніх видів спорту
    Українки виграли срібло чемпіонату Європи

    Дует синхроністок Єлизавети Яхно і Анастасії Савчук піднявся на п'єдестал у технічній програмі

    Українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук завоювали срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходить в Глазго, Шотландія.

    У технічній програмі український дует вийшов під останнім стартовим номером і вже знав результати всіх учасниць.

    В результаті, Яхно і Савчук набрали 92.6188 бали (27.9000 - виконання, 28.3000 - враження, 36.4188 - складність) і поступилися росіянкам на 2.4847 бали:

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    Зазначимо, що це був перший комплект медалей, розіграний на першому в історії чемпіонаті Європи з літніх видів спорту (об'єднаних чемпіонатах Європи з синхронного плавання, плавання, плавання на відкритій воді, легкої атлетики, велоспорту, стрибків у воду, гольфу, веслування, спортивної гімнастики і триатлону).

    Джерело: xsport.ua

    водні види спорту плавання
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