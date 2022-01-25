  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Семеро людей загинуло в тисняві на стадіоні на Кубку Африки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перед стадіоном в Камеруні загинули вболівальники - Семеро людей загинуло в тисняві на стадіоні на Кубку Африки
    Перед стадіоном в Камеруні загинули вболівальники
    фото з відкритих джерел

    Важкопоранених уболівальників направили до лікарень

    Десятки уболівальників зазнали травм і семеро загинуло в тисняві на стадіоні, де проходив матч 1/8 фіналу Кубка африканських націй між збірними Камеруну та Коморських островів. Трагедія сталася в столиці Камеруну Яунде біля арени «Олембе». Про це повідомляє ВВС News.

    Футбольні фанати намагалися пробитися до стадіону. За словами губернатора центрального регіону Камеруну Насері Пола Бії, жертв може бути більше.

    Місткість стадіону становить 60 тис. осіб, але через коронавірусні обмеження він не мав бути заповнений більш ніж на 80%.

    09_06

    Збірна Камеруну здобула перемогу над Коморськими островами – 2:1, і вийшла до чвертьфіналу Кубка африканських націй, де зустрінеться з командою Гамбії.

    Кубок африканських націй завершиться 6 лютого. Чинним переможцем турніру є національна команда Алжиру.

    Читайте також:

    Теги: трагедія НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Семеро людей загинуло в тисняві на стадіоні на Кубку Африки