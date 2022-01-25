Семеро людей загинуло в тисняві на стадіоні на Кубку Африки

Важкопоранених уболівальників направили до лікарень

Десятки уболівальників зазнали травм і семеро загинуло в тисняві на стадіоні, де проходив матч 1/8 фіналу Кубка африканських націй між збірними Камеруну та Коморських островів. Трагедія сталася в столиці Камеруну Яунде біля арени «Олембе». Про це повідомляє ВВС News.

Футбольні фанати намагалися пробитися до стадіону. За словами губернатора центрального регіону Камеруну Насері Пола Бії, жертв може бути більше.

Місткість стадіону становить 60 тис. осіб, але через коронавірусні обмеження він не мав бути заповнений більш ніж на 80%.

Збірна Камеруну здобула перемогу над Коморськими островами – 2:1, і вийшла до чвертьфіналу Кубка африканських націй, де зустрінеться з командою Гамбії.

Кубок африканських націй завершиться 6 лютого. Чинним переможцем турніру є національна команда Алжиру.