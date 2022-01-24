  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Бога, якого запрошував «Шахтар», перехопила «Аталанта» Малиновського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жеремі Бога обрав Бергамо - Бога, якого запрошував «Шахтар», перехопила «Аталанта» Малиновського
    Жеремі Бога обрав Бергамо
    фото з відкритих джерел

    Атакувальний півзахисник створить для українця конкуренцію

    У Руслана Малиновського в «Аталанті» з’явився дуже сильний конкурент. Команда з Бергамо придбала права на атакувального півзахисника «Сассуоло» Жеремі Бога. Про це повідомляє офіційний сайт клубу українця.

    Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що контракт буде на п'ять років. «Аталанта» заплатить за Бога приблизно €22 млн.

    Цього сезону 25-річний півзахисник взяв участь у 12 матчах італійської Серії А, в яких віддав дві гольові передачі.

    Наразі Бога перебуває у Камеруні, де у складі збірної Кот-д'Івуару бере участь у Кубку африканських націй.

    Влітку минулого року футболіста прагнув придбати «Шахтар», проте клуби не зійшлися у вартості трансфера.

    «Сассуоло» тренував нинішній наставник «гірників» Роберто Де Дзербі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бога, якого запрошував «Шахтар», перехопила «Аталанта» Малиновського