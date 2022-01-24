Бога, якого запрошував «Шахтар», перехопила «Аталанта» Малиновського

Атакувальний півзахисник створить для українця конкуренцію

У Руслана Малиновського в «Аталанті» з’явився дуже сильний конкурент. Команда з Бергамо придбала права на атакувального півзахисника «Сассуоло» Жеремі Бога. Про це повідомляє офіційний сайт клубу українця.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що контракт буде на п'ять років. «Аталанта» заплатить за Бога приблизно €22 млн.

Цього сезону 25-річний півзахисник взяв участь у 12 матчах італійської Серії А, в яких віддав дві гольові передачі.

Наразі Бога перебуває у Камеруні, де у складі збірної Кот-д'Івуару бере участь у Кубку африканських націй.

Влітку минулого року футболіста прагнув придбати «Шахтар», проте клуби не зійшлися у вартості трансфера.

«Сассуоло» тренував нинішній наставник «гірників» Роберто Де Дзербі.