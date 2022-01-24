Чоловіка українки чемпіона ММА вбили в Бразилії

Спортсмена знайшли закривавленим біля бару

Чемпіон Bellator та колишній боєць UFC Майкель Фалькао загинув на батьківщині в Бразилії. Йому було лише 40 років. Спортсмена вбили в його рідному місті Пелотас, повідомляє MMA Fighting.

Зазначається, що Фалькао був доставлений до лікарні близько третьої години ночі з бару з кількома ножовими пораненнями в живіт. Він помер від травм, поліція розслідує справу.

Фалькао провів один бій у UFC – у 2010 році переміг Джеральда Харріса одноголосним рішенням суддів. Після цього він підписав контракт із Bellator, де виграв Гран-прі у середній вазі.

Фалькао, як пише «Сегодня», був одружений на українці Наталії Пандаріній.

У грудні 2021 року колишній боєць Bellator та Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг помер на 28-му році життя.