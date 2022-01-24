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    Чоловіка українки чемпіона ММА вбили в Бразилії

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    Майкель Фалькао був одружений на українці - Чоловіка українки чемпіона ММА вбили в Бразилії
    Майкель Фалькао був одружений на українці
    фото з відкритих джерел

    Спортсмена знайшли закривавленим біля бару

    Чемпіон Bellator та колишній боєць UFC Майкель Фалькао загинув на батьківщині в Бразилії. Йому було лише 40 років. Спортсмена вбили в його рідному місті Пелотас, повідомляє MMA Fighting.

    Зазначається, що Фалькао був доставлений до лікарні близько третьої години ночі з бару з кількома ножовими пораненнями в живіт. Він помер від травм, поліція розслідує справу.

    Фалькао провів один бій у UFC – у 2010 році переміг Джеральда Харріса одноголосним рішенням суддів. Після цього він підписав контракт із Bellator, де виграв Гран-прі у середній вазі.

    Фалькао, як пише «Сегодня», був одружений на українці Наталії Пандаріній.

    У грудні 2021 року колишній боєць Bellator та Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг помер на 28-му році життя.

    Тим часом:

    Теги: ММА
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    Чоловіка українки чемпіона ММА вбили в Бразилії