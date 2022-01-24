Зірку «Реала» вдруге пограбували під час матчу чемпіонату Іспанії

Карім Бензема грав проти «Ельче» й не забив пенальті

Одного з найкращих футболістів світу Каріма Бензема пограбували, коли він разом з «Реалом» проводив черговий матч чемпіонату Іспанії. Коли тривала гра з «Ельче», до його заміського будинку навідалися грабіжники. Про це повідомляє 20minutes.

Помешкання французького нападника розташоване в елітному житловому комплексі в Сан-Себастьян-де-лос-Реєс. В будинку нікого не було, тож злодії без перешкод потрапили в середину. Що саме вкрали, наразі поки що невідомо.

Будинок Каріма Бензема в Мадриді

Двоповерховий особняк француза коштує 2,5 млн євро.

Бензема пограбували не вперше: у лютому 2019-го злодії навідалися до будинку футболіста під час півфіналу Кубку Іспанії на «Сантьяго Бернабеу» з «Барселоною» (0:3).

Матч «Реал» – «Ельче» завершився внічию – 2:2, а Бензема не реалізував пенальті.