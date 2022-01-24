  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зірку «Реала» вдруге пограбували під час матчу чемпіонату Іспанії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Каріма Бензема пограбували вдруге за три роки - Зірку «Реала» вдруге пограбували під час матчу чемпіонату Іспанії
    Каріма Бензема пограбували вдруге за три роки
    фото з відкритих джерел

    Карім Бензема грав проти «Ельче» й не забив пенальті

    Одного з найкращих футболістів світу Каріма Бензема пограбували, коли він разом з «Реалом» проводив черговий матч чемпіонату Іспанії. Коли тривала гра з «Ельче», до його заміського будинку навідалися грабіжники. Про це повідомляє 20minutes.

    Помешкання французького нападника розташоване в елітному житловому комплексі в Сан-Себастьян-де-лос-Реєс. В будинку нікого не було, тож злодії без перешкод потрапили в середину. Що саме вкрали, наразі поки що невідомо.

    Будинок Каріма Бензема в Мадриді

    Будинок Каріма Бензема в Мадриді

    Двоповерховий особняк француза коштує 2,5 млн євро.

    Бензема пограбували не вперше: у лютому 2019-го злодії навідалися до будинку футболіста під час півфіналу Кубку Іспанії на «Сантьяго Бернабеу» з «Барселоною» (0:3).

    Матч «Реал» – «Ельче» завершився внічию – 2:2, а Бензема не реалізував пенальті.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ пограбування ФК Реал (Мадрид) Карім Бензема
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зірку «Реала» вдруге пограбували під час матчу чемпіонату Іспанії