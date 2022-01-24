Російський спортсмен розповів, як крав їжу в українців

Хокеїст Алієв вночі лазив за салом на балкон до партнерів по команді

Колишній російський хокеїст Шаміль Алієв розповів, як, граючи за клуб «Подільськ», лазив до українців на балкон красти сало.

«У нас було троє українців, і ми в них увесь час сало крали. Через балкон перелазили вночі. А вони рано-вранці прокидалися і бачили, що сало пропало. Якщо в них з'являвся йогурт, то і він зник», – похвалився крадій sport24.

Тим часом «Главком» дізнався, що українські олімпійці даватимуть коментарі на Іграх-2022 українською мовою. Це викликало неадекватну реакцію в Росії.

Пізніше нашу інформацію підтвердив міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

Заява чиновника спричинила ще одну хвилю ненависті з боку окупантів.