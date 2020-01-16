  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сергія Стаховського не буде в основній сітці Australian Open

    • Розсилка
    Матч проти Алехандро Табіло розпочинався для Сергія Стаховського дуже вдало - Сергія Стаховського не буде в основній сітці Australian Open
    Матч проти Алехандро Табіло розпочинався для Сергія Стаховського дуже вдало
    Instagram Сергія Стаховського

    Українець програв у другому раунді кваліфікації

    Українських тенісистів в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії, першого в році турніру Grand Slam, не буде.

    Щойно в Мельбурні єдиний із чинних і повноцінно здорових топових українських тенісистів Сергій Стаховський (АТР № 152) програв у другому раунді кваліфікації чилійцеві Алехандро Табіло (АТР №208) – 6:2, 2:6, 3:6.

    Матч тривав годину і 52 хвилини. Завдяки двом брейкам Сергій впевнено виграв перший сет, і вдало розпочав, відібравши подачу суперника, другий. Втім, згодом українець віддав три власних подачі і дозволив опонентові вирівняти ситуацію в матчі. Долю третьої партії вирішив єдиний брейк, який Табіло зробив у четвертому геймі.

    Нагадаємо, що інший конкурентний у розрізі світового тенісу українець Олександр Долгополов знявся з Australian Open через травму.

    Натомість в основній сітці жіночого турніру першого в році «мейджора» гарантовано зіграє п’ять українок.

     Читайте також: Тенісист Стаховський: У вчаділій від пожеж Австралії дихається легше, ніж у Китаї
    Сергій Стаховський теніс Australian Open Алехандро Табіло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ