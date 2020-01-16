Сергія Стаховського не буде в основній сітці Australian Open



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Матч проти Алехандро Табіло розпочинався для Сергія Стаховського дуже вдало Instagram Сергія Стаховського

Українець програв у другому раунді кваліфікації

Українських тенісистів в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії, першого в році турніру Grand Slam, не буде.

Щойно в Мельбурні єдиний із чинних і повноцінно здорових топових українських тенісистів Сергій Стаховський (АТР № 152) програв у другому раунді кваліфікації чилійцеві Алехандро Табіло (АТР №208) – 6:2, 2:6, 3:6.

Матч тривав годину і 52 хвилини. Завдяки двом брейкам Сергій впевнено виграв перший сет, і вдало розпочав, відібравши подачу суперника, другий. Втім, згодом українець віддав три власних подачі і дозволив опонентові вирівняти ситуацію в матчі. Долю третьої партії вирішив єдиний брейк, який Табіло зробив у четвертому геймі.

Нагадаємо, що інший конкурентний у розрізі світового тенісу українець Олександр Долгополов знявся з Australian Open через травму.

Натомість в основній сітці жіночого турніру першого в році «мейджора» гарантовано зіграє п’ять українок.