Світоліна про співпрацю з Багдатисом: Сподіваюся, бити ракетки мене не вчитиме



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У першому колі Brisbane International Світоліна зіграє проти американки Даніель Коллінс.

Перед стартом турніру у Брісбені Еліна провела медіа-день

Напередодні старту на турнірі «Brisbane International» в Брісбені, лідерка українського тенісу Еліна Світоліна зустрілася з журналістами. Зокрема спортсменка прокоментувала початок своєї співпраці з Маркосом Багдатисом, який приєднався до команди тренерів українки.

- Як у колишнього тенісиста, у нього є своє бачення гри і це щось нове, що я шукала, чим можна доповнити мою гру. Однозначно, що з Енді Беттлс у нас вдався великий прогрес за останні кілька років і він дуже, дуже добре мене знає. Для мене важливо додати деталі, які зможуть поліпшити мою гру і це те, до чого я прагну. Я насправді насолоджуюся атмосферою, коли ми всі втрьох на корті, і поки все йде чудово. Чи навчив мене Багдатіс розбивати ракетки? Ще ні і, сподіваюся, не навчить. Я люблю свої ракетки, тому мені б не хотілося б так з ними поводитися, - цитує слова Світоліної «Большой теннис Украины».

- З Маркосом ми познайомилися на командному турнірі в Індії «Champions Tennis League» 2015 року, і вже там він мені допомагав у багатьох питаннях. Тоді я ще працювала з тренером Ієном Хьюзом. Багдатіс - спортсмен високого рівня, він розуміє, чого мені, можливо, не вистачає, якісь дрібні нюанси, які дуже важливі на такому рівні. Він може мені допомогти в складних ігрових ситуаціях, оскільки сам проходив через ці труднощі і бачить ці моменти з боку гравця, - розповідала Еліна Світоліна в інтерв’ю btu.org.ua трохи раніше, - Маркос мені дуже допомагав ще під час Підсумкового турніру в Сінгапурі в 2018 році. Він там не був, але я з ним спілкувалася і його поради мені дуже допомагали на ментальному рівні. Вже тоді я питала, чи не хотів би він мені допомагати як тренер, але в той момент він ще виступав і це було неможливо. Я завжди хотіла з ним працювати. Разом з Ендрю Беттлс ми прийшли до того, що Багдатіс - та людина, яка може мені допомогти в тенісі, і я вдячна Енді, що він пішов на цей крок і погодився працювати разом з Маркосом.