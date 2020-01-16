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    Світоліна, Ястремська і решта українок дізналися перших суперниць на Australian Open

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    Еліна Світоліна вже випробувала корт&laquo;Мельбурн-Арени&raquo; - Світоліна, Ястремська і решта українок дізналися перших суперниць на Australian Open
    Еліна Світоліна вже випробувала корт«Мельбурн-Арени»
    Instagram Еліни Світоліної

    Найважче буде Лесі Цуренко

    У Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки першого в році в році тенісного Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735). Своїх суперниць зокрема отримали п’ять представниць України.

    Еліна Світоліна (WTA №5) отримала п'ятий номер посіву і в першому колі зіграє проти Кеті Бултер (WTA №317), яка заявилася на турнір по «захищеному рейтингу». Українка восьмий рік поспіль виступить у Мельбурні, а попередні два сезони вона доходила до чвертьфіналу турніру.

    Даяна Ястремська (WTA №24), посіяна на турнірі під 23-м номером, на старті зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. Це буде третій поспіль виступ для одеситки на Australian Open: торік Даяна зуміла дійти до третього кола.

    Катерина Козлова (WTA №91) спробує здобути свою дебютну перемогу в Мельбурні у матчі проти Прісцилли Гон (№139), котра отримала wild card. У 2016 році Козлова програла на старті кваліфікації, а потім тричі поступилася в першому колі основної сітки.

    Леся Цуренко (WTA №120) на старті турніру зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті. У 2014 році українка програла австралійці в кваліфікації в Акапулько, проте в 2018 році обіграла її в Брісбені. Цуренко вдесяте зіграє на Australian Open: свій найкращий результат вона показала в 2013 році, коли зіграла в третьому колі.

    Катерина Бондаренко (WTA №534) заявилася на турнір по «захищеному рейтингу». У першому колі на українку очікує володарка wild card австралійка Аріна Родіонова (WTA №201). Бондаренко зіграє в Мельбурні вперше з 2018 року, коли повторила свій кращий результат, дійшовши до третього раунду.

    Нагадаємо, що сьогодні до другого раунду кваліфікації Australian Open вийшли ще дві українки – Дарина Лопатецька і Катерина Завацька.

    Джерело: Великий теніс України

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