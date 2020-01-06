Джокович припускає, що Australian Open може бути перенесено через пожежі
Впоратися з вогнем на зеленому континенті не можуть з вересня
Сербський тенісист Новак Джокович має припущення, що через масштабні пожежі в Австралії, може бути перенесено перший Grand Slam року Australian Open. Про це спортсмен розповів AFP.
-Якщо дійде до того, що здоров'ю гравців буде щось загрожувати, нам доведеться подумати про перенесення турніру. Це крайній варіант. Тому що я впевнений, що організатори зроблять все можливе, щоб не переносити турнір, - зазначив Джокович.
Пожежі в Австралії забрали життя 24 осіб, але ще більше жертв - серед тварин. Спинити вогонь не вдається з вересня.
Турнір Grand Slam запланований в Мельбурні з 20 січня до 2 лютого. Напередодні цілий ряд провідних світових тенісистів пообіцяв взяти участь в благодійній акції, на користь постраждалих від пожежі в Австралії.