Джокович припускає, що Australian Open може бути перенесено через пожежі



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Новак переймається, що дим може зашкодити здоров'ю тенісистів

Впоратися з вогнем на зеленому континенті не можуть з вересня

Сербський тенісист Новак Джокович має припущення, що через масштабні пожежі в Австралії, може бути перенесено перший Grand Slam року Australian Open. Про це спортсмен розповів AFP.

-Якщо дійде до того, що здоров'ю гравців буде щось загрожувати, нам доведеться подумати про перенесення турніру. Це крайній варіант. Тому що я впевнений, що організатори зроблять все можливе, щоб не переносити турнір, - зазначив Джокович.

Пожежі в Австралії забрали життя 24 осіб, але ще більше жертв - серед тварин. Спинити вогонь не вдається з вересня.

Турнір Grand Slam запланований в Мельбурні з 20 січня до 2 лютого. Напередодні цілий ряд провідних світових тенісистів пообіцяв взяти участь в благодійній акції, на користь постраждалих від пожежі в Австралії.