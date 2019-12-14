Найкращий український тенісист останнього 15-річчя знявся з Australian Open через травму



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Олександр Долгополов знову відклав мрії про повернення Australian Open

Травми не відпускають Олександра Долгополова

За повідомленням офіційного акаунта Australian Open у Twitter, український тенісист Олександр Долгополов не зіграє у січні в Мельбурні через травму правого зап'ястя.

Олександр заявлявся на турнірі завдяки «захищеному» рейтингу. У серпні минулого року Долгополов був прооперований на зап’ясті, а в липні цього року знову переніс операцію.

Нагадаємо, що на початку грудня тенісист повідомив, що йому була зроблена операція на нозі і додав, що на відновлення знадобиться чотири-п'ять тижнів. Долгополов не виходить на корт з травня 2018 року, коли виступив на «Мастерсі» в Римі.