  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сестри Кіченок залишаються непереможними на Roland Garros як у міксті і в жіночих парах

    • Розсилка
    Надія Кіченок,з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші вийшли у чвертьфінал міксту - Сестри Кіченок залишаються непереможними на Roland Garros як у міксті і в жіночих парах
    Надія Кіченок,з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші вийшли у чвертьфінал міксту
    Великий теніс України

    Українки в Парижі виступають порізно

    Після сьогоднішньої поразки Лесі Цуренко від румунки Сімони Халеп в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції усі сподівання українців на цьому турнірі пов'язані з парними виступами сестер Кіченок серед жінок і в міксті. При цьому виступають Надія і Людмила порізно, з іноземними партнерками.

    Читайте також

    Людмила Кіченок у парі з Єлєною Остапенко з Латвії в 1/8 фіналу вийшли без боротьби. Сьогодні вони мали грати з грізним словацько-чеським дуетом Магдалена Рибарикова/Маркета Вондрушова. Однак останньої миті Магдалена не змогла вийти на корт через травму.

    В третьому раунді Людмила і Єлєна зустрінуться з третіми сіяними, чесько-тайванською парою Барбора Стрицова/Сє Шувей.

    За свою кар'єру Людмила Кіченок в парній сітці «мейджорів» досі грала в третьому колі на Wimbledon-2017 і US Open 2017-го і 2018 років.

    Надія Кіченок разом із американкою Абіґейл Спірс заявку на успіх зробили в стартовому ж поєдинку, перемігши перших сіяних Барбору Крейчикову і Катерину Синякову з Чехії. В 1/8 фіналу Надія і Абіґейл зіграють з бельгійсько-шведським дуетом Кірстен Фліпкенс/Юганна Ларссон.

    У міксті Надія Кіченок, виступаючи в парі з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші, уже стали одними з перших чвертьфіналістів. Сьогодні дует переміг в 1/8-й Дарію Юрак/Остіна Крайчека (Хорватія/США) - 6:4, 4:6, 10:7.

    Надія Кіченок вперше в кар'єрі виступає в міксті на Roland Garros. Українка повторила свій найкращий результат в змішаному парному розряді: на US Open торік Надія дійшла до чвертьфіналу в парі з Веслі Кольгофом.

    Зараз у Парижі за півфінал українсько-пакистанська пара побореться з переможцями протистояння Чжань Гаоцин/Олівер Марах (Тайвань/Австрія) - Марія-Хосе Мартінес-Санчес/Ніл Скупскі (Іспанія/Великобританія).

    Людмила Кіченок у міксті грає в парі з мексиканцем Сантьяґо Ґонсалесом. У першому колі цей дует переміг Шуко Аояму/Дівіжа Шарана (Японія/Індія). За чвертьфінал Людмила і Сантьяґо поборяться завтра, 2 червня. Їхніми суперниками будуть французи Аманден Гесс і Бенжамен Бонзі.

     Читайте також: Українка Кіченок разом з чемпіонкою Roland Garros-2017 вийшли в друге коло парного турніру
    Читайте також
    теніс Ролан Гаррос Людмила Кіченок Надія Кіченок Катерина Синякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ