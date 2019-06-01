Сестри Кіченок залишаються непереможними на Roland Garros як у міксті і в жіночих парах



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Надія Кіченок,з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші вийшли у чвертьфінал міксту Великий теніс України

Українки в Парижі виступають порізно

Після сьогоднішньої поразки Лесі Цуренко від румунки Сімони Халеп в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції усі сподівання українців на цьому турнірі пов'язані з парними виступами сестер Кіченок серед жінок і в міксті. При цьому виступають Надія і Людмила порізно, з іноземними партнерками.

Людмила Кіченок у парі з Єлєною Остапенко з Латвії в 1/8 фіналу вийшли без боротьби. Сьогодні вони мали грати з грізним словацько-чеським дуетом Магдалена Рибарикова/Маркета Вондрушова. Однак останньої миті Магдалена не змогла вийти на корт через травму.

В третьому раунді Людмила і Єлєна зустрінуться з третіми сіяними, чесько-тайванською парою Барбора Стрицова/Сє Шувей.

За свою кар'єру Людмила Кіченок в парній сітці «мейджорів» досі грала в третьому колі на Wimbledon-2017 і US Open 2017-го і 2018 років.

Надія Кіченок разом із американкою Абіґейл Спірс заявку на успіх зробили в стартовому ж поєдинку, перемігши перших сіяних Барбору Крейчикову і Катерину Синякову з Чехії. В 1/8 фіналу Надія і Абіґейл зіграють з бельгійсько-шведським дуетом Кірстен Фліпкенс/Юганна Ларссон.

У міксті Надія Кіченок, виступаючи в парі з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші, уже стали одними з перших чвертьфіналістів. Сьогодні дует переміг в 1/8-й Дарію Юрак/Остіна Крайчека (Хорватія/США) - 6:4, 4:6, 10:7.

Надія Кіченок вперше в кар'єрі виступає в міксті на Roland Garros. Українка повторила свій найкращий результат в змішаному парному розряді: на US Open торік Надія дійшла до чвертьфіналу в парі з Веслі Кольгофом.

Зараз у Парижі за півфінал українсько-пакистанська пара побореться з переможцями протистояння Чжань Гаоцин/Олівер Марах (Тайвань/Австрія) - Марія-Хосе Мартінес-Санчес/Ніл Скупскі (Іспанія/Великобританія).

Людмила Кіченок у міксті грає в парі з мексиканцем Сантьяґо Ґонсалесом. У першому колі цей дует переміг Шуко Аояму/Дівіжа Шарана (Японія/Індія). За чвертьфінал Людмила і Сантьяґо поборяться завтра, 2 червня. Їхніми суперниками будуть французи Аманден Гесс і Бенжамен Бонзі.