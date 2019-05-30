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    Українка Кіченок разом із 37-річною американкою перемогли найсильнішу пару Roland Garros!

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    Надія Кіченок і Абіґейл Спірс здивували Париж - Українка Кіченок разом із 37-річною американкою перемогли найсильнішу пару Roland Garros!
    Надія Кіченок і Абіґейл Спірс здивували Париж
    Великий теніс України

    Наша тенісистка стала співавторкою сенсації

    Українка Надія Кіченок у парі з 37-річною американкою Абіґейл Спірс розпочали Відкритий чемпіонат Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €2 556 000) з сенсації.

    В 1/32 фіналу Надія і Абіґейл перемогли перших сіяних турніру, чешок Барбору Крейчикову і Катерину Синякову – 6:2, 6:4.

    Матч тривав годину і 17 хвилин.

    У другому колі Кіченок і Спірс зіграють проти іспанок Марії-Хосе Мартінес-Санчес і  Сари Соррібес-Тормо.

    Нагадаємо, що раніше у друге коло Roland Garros у парному розряді пробилася інша з сестер Кіченок, Людмила, яка грає в парі з Єлєною Остапенко із Латвії. Свій матч 1/16 фіналу проти словацько-чеського дуету Магдалена Рибарикова/Маркета Вондрушова дівчата проведуть завтра. 

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