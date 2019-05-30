Українка Кіченок разом із 37-річною американкою перемогли найсильнішу пару Roland Garros!



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Надія Кіченок і Абіґейл Спірс здивували Париж Великий теніс України

Наша тенісистка стала співавторкою сенсації

Українка Надія Кіченок у парі з 37-річною американкою Абіґейл Спірс розпочали Відкритий чемпіонат Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €2 556 000) з сенсації.

В 1/32 фіналу Надія і Абіґейл перемогли перших сіяних турніру, чешок Барбору Крейчикову і Катерину Синякову – 6:2, 6:4.

Матч тривав годину і 17 хвилин.

У другому колі Кіченок і Спірс зіграють проти іспанок Марії-Хосе Мартінес-Санчес і Сари Соррібес-Тормо.

Нагадаємо, що раніше у друге коло Roland Garros у парному розряді пробилася інша з сестер Кіченок, Людмила, яка грає в парі з Єлєною Остапенко із Латвії. Свій матч 1/16 фіналу проти словацько-чеського дуету Магдалена Рибарикова/Маркета Вондрушова дівчата проведуть завтра.