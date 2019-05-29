Українка Кіченок разом з чемпіонкою Roland Garros-2017 вийшли в друге коло парного турніру
Людмила і Єлєна Остапенко обіграли міцних румунок
Українсько-латвійська пара Людмила Кіченок/Єлєна Остапенко вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
Людмила і Єлєна перемогли сильних на ґрунтових покриттях румунок Ірину-Марію Беґу і Міхаелу Бузарнеску – 6:7(6), 6:3, 6:4. Матч тривав дві години і 34 хвилини.
Зауважимо, що Остапенко вигравала Roland Garros-2017 в одиночному розряді. В парних турнірах вона з’являється не так вже й часто. Людмила Кіченок найчастіше грає у дуеті з сестрою Надією, котра на цей раз у Парижі виступає в парі з 37-річною американкою Абіґейл Спірс. Завтра дівчата зіграють з сильним чеським дуетом Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.
У другому колі Кіченок/Остапенко зіграють з переможницями пари Магдалена Рибарикова/Маркета Вондроушова (Словаччина/Чехія) – Амандін Гесс/Джессіка Понше (Франція).Також у жіночому парному розряді з українок стартує в парі з росіянкою Анастасією Потаповою Даяна Ястремська, котра з одиночки вибула, поступившись іспанці Карлі Суарес-Наварро.