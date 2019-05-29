Українка Кіченок разом з чемпіонкою Roland Garros-2017 вийшли в друге коло парного турніру



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Дебют дуету Єлєна Остапенко/Людмила Кіченок виявився успішним Instagram Людмили Кіченок

Людмила і Єлєна Остапенко обіграли міцних румунок

Українсько-латвійська пара Людмила Кіченок/Єлєна Остапенко вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Людмила і Єлєна перемогли сильних на ґрунтових покриттях румунок Ірину-Марію Беґу і Міхаелу Бузарнеску – 6:7(6), 6:3, 6:4. Матч тривав дві години і 34 хвилини.

Зауважимо, що Остапенко вигравала Roland Garros-2017 в одиночному розряді. В парних турнірах вона з’являється не так вже й часто. Людмила Кіченок найчастіше грає у дуеті з сестрою Надією, котра на цей раз у Парижі виступає в парі з 37-річною американкою Абіґейл Спірс. Завтра дівчата зіграють з сильним чеським дуетом Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

У другому колі Кіченок/Остапенко зіграють з переможницями пари Магдалена Рибарикова/Маркета Вондроушова (Словаччина/Чехія) – Амандін Гесс/Джессіка Понше (Франція).