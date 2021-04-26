«Шахтар» догрався і ризикує програти «Зорі» місце в Лізі чемпіонів

Луганці мають гру в запасі й відстають від «гірників» на чотири очка

Поразка від «Олександрії» в 23 турі чемпіонату України (0:2) може дорого коштувати «Шахтарю». Ще одна осічку, і нею цілком може скористатися «Зоря», яка йде третьою. Різниця між командами складає чотири очки, але в луганців є гра в запасі.

«Відчувається деяка невпевненість в команді, ми переживаємо не найкращий момент. Є багато ключових моментів. Травми Майкона, Алана Патріка, Кривцова, Бондара, Мораеса – все це разом відбилося на полі. У Кривцова був приступ мігрені до гри, зараз оцінюється його стан. По Бондарю не найкращі новини, ми переживаємо, це складна травма. У нас занадто багато проблем, але ми також не намагалися досить якісно, – сказав після матчу Каштру. – Ми прекрасно усвідомлюємо, що нам не гарантовано друге місце. Ми знаємо про це. Зараз момент переходу, деякі хлопці закінчують свою кар'єру, інші футболісти ще дуже молоді, все це створює нестабільність. Але команда знає, які баталії будуть у нас в наступних турах, ми зробимо все, щоб добитися нашої мети – потрібно хапатися за друге місце».

Чемпіоном України достроково стало «Динамо».