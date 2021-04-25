Стало відомо, скільки Луческу заробив для «Динамо» грошей

Румунський наставник другий рік поспіль виводить київську команду в груповий раунд Ліги чемпіонів

Тренер «Динамо» Мірча Луческу став для киян куркою, яка несе золоті яйця. Кияни виграли чемпіонат країни, а це означає, що вони знову зіграють в груповому раунді Ліги чемпіонів. Призові там чималі – майже €32 млн лише за вихід до нього. Минулого сезону кияни заробили 37 306 842 евро призових від УЄФА, і це не враховуючи частини з Ліги Європи, де команда грала навесні.

Наступного сезону також уже гарантовані €31,87 млн. Проте призові напевне зростуть. Адже Суперліга поки що дала задній хід, і УЄФА треба збільшувати виплати, щоб задобрити багаті клуби. Хоча навіть якщо все залишиться по-старому, то два мільярди гривень за 9 місяців, які працює в команді Луческу, дуже непогана сума.

Нагадаємо, що зарплата Луческу складає €1,2 млн на рік і ще €500 тис. за вихід до групового раунду Ліги чемпіонів.

Тепер можна замислитися й над підсиленням складу. Про це, за словами президента «Динамо» Ігоря Суркіса, має думати головний тренер.