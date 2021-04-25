Луческу підкинули до стелі: з’явилося відео святкування перемоги «Динамо» в чемпіонаті України
Кияни отримали медалі, кубок, квіти і облилися шампанським
Київське «Динамо» вшістнадцяте стало чемпіоном України. Святкувати почали на полі, в президентській ложі отримали медалі та чемпіонський трофей, а потім продовжили в роздягальні.
Привітати команду після тріумфального матчу завітали перший президент України Леонід Кравчук і легенда київського «Динамо» Леонід Буряк. А президент клубу Ігор Суркіс у мотиваційній промові закликав динамівців продемонструвати чемпіонську гру і в заключних матчах Прем'єр-ліги.
«Динамо» також запросило вболівальників на святкування перемоги після завершення чемпіонату.
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