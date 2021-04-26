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    Шлях чемпіона. «Динамо» показало у відео 9-місячний марафон до золотих медалей

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    Сидорчук став одним з найкращих у сезоні в чемпіонаті України - Шлях чемпіона. «Динамо» показало у відео 9-місячний марафон до золотих медалей
    Сидорчук став одним з найкращих у сезоні в чемпіонаті України
    Фото ФК Динамо

    Кияни після п’ятирічної перерви виграло українську Прем’єр-лігу

    Перемога «Динамо» над «Інгульцем» в 23 турі чемпіонату України з рахунком 5:0, так збіглося, показує, скільки кияни не перемагали в чемпіонаті України. П’ять років золоті нагороди не давалися столичній команді, але з приходом на тренерський місток Мірчи Луческу все змінилося. Румунський наставник не тільки змінив гру, але й почав приносити прибуток. Причому не малий, а в мільярди гривень

    За три тури до фінішу «Динамо» випереджає «Шахтар» на 13 очок в турнірній таблиці. 16 чемпіонство стало рекордним у чемпіонатах України і 29-м в історії клубу, якщо додати перемоги до 19991 року і після.

    «Динамо Київ TV» згадало шліх «біло-синіх» до золотих медалей.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо»
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