Кияни після п’ятирічної перерви виграло українську Прем’єр-лігу

Перемога «Динамо» над «Інгульцем» в 23 турі чемпіонату України з рахунком 5:0, так збіглося, показує, скільки кияни не перемагали в чемпіонаті України. П’ять років золоті нагороди не давалися столичній команді, але з приходом на тренерський місток Мірчи Луческу все змінилося. Румунський наставник не тільки змінив гру, але й почав приносити прибуток. Причому не малий, а в мільярди гривень

За три тури до фінішу «Динамо» випереджає «Шахтар» на 13 очок в турнірній таблиці. 16 чемпіонство стало рекордним у чемпіонатах України і 29-м в історії клубу, якщо додати перемоги до 19991 року і після.

«Динамо Київ TV» згадало шліх «біло-синіх» до золотих медалей.